Vergunning ijsbaan Museumplein maand na opening gepubliceerd: ‘Wij moeten dat echt anders doen’

NieuwsDe ijsbaan op het Museumplein is inmiddels een maand open, maar woensdag pas werd de vergunning ervoor gepubliceerd. Omwonenden konden daardoor geen bezwaar maken – een probleem dat vaker speelt. Stadsdeel Zuid erkent dat het een en ander fout is gegaan.

Volgens Bart Vink, stadsdeelvoorzitter in Zuid, is het niet publiceren van de omgevingsvergunning voor de ijsbaan een ongelukkige samenloop van omstandigheden. “Mijn voorgangers hebben in januari al besloten dat de huurovereenkomst verlengd zou worden en dat er weer een ijsbaan zou komen,” zegt hij. “Daarbij hebben we de exploitant niet helemaal helder gemeld dat hij weer een omgevingsvergunning moest aanvragen.”

Ruim een maand geleden bleek uit onderzoek van Het Parool dat veel vergunningen voor evenementen in de stad niet op tijd gepubliceerd worden. Omwonenden of belanghebbenden kunnen daardoor geen bezwaar maken.

Bekend gegeven

Een woordvoerder van burgemeester Halsema erkende toen dat het te laat publiceren van vergunningen ‘een bekend gegeven’ is. “Ook de gemeente ziet dat als een probleem. Vooropgesteld: van de honderden evenementen per jaar in de stad gaat het in de meeste gevallen gewoon goed. Maar niet altijd, en dat is een probleem.” Een evaluatie van het evenementenbeleid, waarbij ook naar het vergunningenstelsel wordt gekeken, is in het nieuwe jaar.

Vink noemt het niet publiceren van de vergunning ‘niet goed’. “Wij moeten dat echt anders doen. We hadden helder moeten communiceren. Maar tegelijkertijd moet iedereen wel weten dat het besluit al op 25 januari is genomen en toen ook zichtbaar is gemaakt als besluit van het dagelijks bestuur.”

Ook Vink erkent dat het te laat publiceren van vergunningen rondom evenementen in zijn stadsdeel een bekend gegeven is. Al gaat het in dit geval om een omgevingsvergunning en niet om een evenementenvergunning. “Dat is in de hele stad zo,” zegt hij. “En als er veel uitzonderingen zijn, dan krijg je het gevoel dat het geen uitzondering is. En dat gevoel is nu ontstaan.”

Reclame onder ijslaag

Het te laat publiceren van de omgevingsvergunning is niet de enige kritiek die Vink kreeg. Ook werd het stadsdeel verweten dat er reclame voor een biermerk onder de ijslaag werd gemaakt, waar geen toestemming voor was. “Die reclame mag niet zoals die er stond,” zegt Vink daarover. “Wij hebben geen ontheffing verleend voor die reclame. De ijsbaan ligt er tot 5 februari en uiterlijk 8 januari moet die reclame weg zijn.”

De stadsdeelvoorzitter zegt dat het aantal klachten dat bij het stadsdeel is binnen gekomen over het te laat publiceren van de vergunning ‘meevalt’. Dat komt volgens Vink omdat ‘de meeste mensen de ijsbaan romantisch, idyllisch en op een geweldige plek’ vinden liggen.