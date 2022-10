Vergunning voor klein evenement zou worden afgeschaft, maar is nu juist duurder geworden

NieuwsWie iets leuks voor de straat wil organiseren en dat net iets té serieus aanpakt heeft in Amsterdam een vergunning nodig en is zo 1000 euro lichter. Het nieuwe stadscollege wilde die onhandigheid afschaffen, maar dat is vooralsnog mislukt. Voor volgend jaar zijn de tarieven juist verhoogd.

Volledig scherm Buurtfeest in de Kolenkitbuurt. © Dingena Mol

Veel plannen om in Amsterdam iets op straat in de buurt te organiseren eindigen in bureaucratie en schrik. Wie een drankje en een patatje erbij wil verkopen, heeft een vergunning nodig. Komen er meer dan honderd mensen? Ook dan moet een vergunning worden aangevraagd. Dat moet 10 weken van tevoren en het kost zo’n 1000 euro.

Daar moest verandering in komen, vond het nieuw aangetreden college in juni. Het wilde meer ruimte voor kunst en cultuur op straat en de vergunningsplicht voor kleine (buurt)evenementen moest geschrapt. Maar uit de nieuwe legesverordening blijkt dat de kosten voor kleine evenementen (tussen de 100 en 500 mensen) volgend jaar juist stijgen van 1011 euro naar 1046 euro. En de vergunningsplicht blijft.

De afgelopen jaren liepen kleine evenementen al vaak tegen de hoge kosten aan. In 2019 dreigde de jaarlijkse open dag van de Dierenambulance te sneuvelen, omdat vrijwilligers de vergunning van toen 800 euro niet meer konden opbrengen. Na veel publieke aandacht kwam de gemeente de Dierenambulance alsnog financieel tegemoet en kon de open dag doorgaan.

Klein springkussen

De procedures werden daarna iets versimpeld en er kwamen kleine wijzigingen. Zolang je niets verkoopt, geen reclame maakt, er geen 100 mensen tegelijk aanwezig zijn en er bijvoorbeeld alleen een klein springkussen in de straat staat, is een melding bij de gemeente genoeg.

Volgens een woordvoerder van wethouder Touria Meliani is er echter ‘meer tijd nodig beleidsmatig en in de uitvoering’ om de vergunningsplicht voor kleine evenementen af te schaffen. “Maar we kijken of we in 2023 al een stap kunnen zetten.”

Dat de leges verhoogd worden, is volgens de gemeente een noodzakelijke indexering van 3,4 procent, die geldt voor alle vergunningen.

En die open dag van de Dierenambulance? Die ging vorige maand gelukkig gewoon door. Directeur Margje de Jong had contact met de gemeente en vond creatieve oplossingen: de lezingen werden naar binnen verplaatst, waardoor er buiten geen versterkt geluid nodig was en dus geen vergunning. “Gelukkig maar, want die leges zijn voor ons nog steeds niet te betalen.”