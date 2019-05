Verhuur zeecontainers via Airbnb was scam

Van zeecontainers tot omgebouwde tuinhuisjes: wie wat geld wil verdienen aan kamerverhuur, moet creatief zijn. Of een oplichter, zoals bij de verhuur van twee zeecontainers in Amsterdam-Oost en -West.

Heeft u ergens een plezierbootje liggen? Vaar deze dan naar de grachten van Amsterdam, maak een advertentie op Airbnb en verhuur het als ‘kamer’. Wat ook kan: uw tuinhuisje ombouwen tot slaapplek. Gewoon in de achtertuin. En noem het dan een ‘Cosy Cottage’. Prijs? Zo’n honderd euro per nacht.

Het zijn bestaande voorbeelden van Airbnb-verhuur in Amsterdam. Het is een strijd tussen de gemeente en het online platform die al langer wordt gevoerd. De gemeente stelt steeds meer regels in: van onbeperkt verhuur naar zestig en inmiddels dertig dagen per jaar. Van geen geldboetes tot boetes die tot in de tienduizenden euro’s oplopen.

Containers

Toch is dat anders dan de verhuur van een zeecontainer, waarbij zowel de verhuurder van de containers als toeristen zijn opgelicht. Zonder de juiste vergunning werd containerverhuurbedrijf Buko ingehuurd om twee containers, inclusief sanitair, te plaatsen in Amsterdam-Oost en -West. ,,Het papierwerk zag er goed uit en het bedrijf zei dat de containers bedoeld waren als kantoorruimte. We balen een beetje dat we in de maling zijn genomen,” zegt vertegenwoordiger Ferry Luckerhoff.

Eén container werd op de Spaarndammerstraat in West geplaatst en in het weekend door de gemeente weggesleept. ,,Die stond hier al twee weken,” zegt Jeroen van Berkel, stadsdeelbestuurder van West. Een andere container kwam op het Pauwenpad in Oost te staan, vlakbij het Amstelstation. Deze werd maandagmiddag door Buko zelf opgehaald. ,,We zijn blij dat wij de unit terughebben en weer kunnen verhuren aan één van onze andere klanten,” aldus Luckerhoff.

Ben Speller, toerist uit Engeland, was de nietsvermoedende boeker die afgelopen woensdag de zeecontainer in Amsterdam-Oost aantrof. Samen met een vriend kwam hij naar Amsterdam voor de wedstrijd Ajax-Tottenham Hotspur. Het adres van de verhuur klopte, maar de foto’s van de advertentie kwamen niet overeen met wat ze daar zagen. ,,Het zag er volledig anders uit. We zijn meteen naar een hotel gegaan. Airbnb heeft alles vergoed, inclusief het hotel,” zegt de Engelsman nu.

Quote De populari­teit van Amsterdam wordt misbruikt door oplichters die over de rug van toeristen geld willen verdienen Wethouder Laurens Ivens

Oplichter

Airbnb heeft de advertentie en de gegevens van de verhuurder inmiddels van het platform verwijderd. Deze zijn wel bekend bij Het Parool. Hieruit blijkt dat het gaat om iemand die al vaker via het internet mensen heeft opgelicht. Zo zou deze persoon online als ‘fake’ en ‘pure oplichter’ worden omschreven. Ook wijst iemand erop dat er naar deze persoon geen geld moet worden overgemaakt – hij zou geregeld Tikkies sturen – omdat het een ‘scam’ is.

Verhuurbedrijf Buko zegt dat hun rekening, bestaande uit het plaatsen van de container en een dagelijks bedrag voor de huur, ook niet is betaald. ,,We hebben geen contact meer gehad met de man die de container heeft gehuurd. De kans dat hij nog gaat betalen achten we heel klein.” Hoe hoog de kosten zijn, wil het bedrijf niet zeggen.

Quote Al deze vormen van verhuur zijn onaccepta­bel en toeristen en omwonenden raken hierdoor gedupeerd Wethouder Laurens Ivens

Schade

Buko zegt deze situatie nog nooit meegemaakt te hebben. Inmiddels heeft het bedrijf alle contactgegevens van de ‘huurder’ overhandigd aan Handhaving Amsterdam. Voordat ze eventueel aangifte gaan doen, wil het bedrijf eerst ‘alle details’ op een rij zetten. “We gaan de balans opmaken van de schade en dan met ons incassobureau kijken wat we gaan doen.”

De container in West die dit weekend werd weggehaald door de gemeente is inmiddels ook weer in bezit van het verhuurbedrijf. ,,De kosten die de gemeente hiervoor heeft gemaakt, zullen verhaald worden,” zegt Jeroen van Berkel. ,,Maar op wie gaan we nog bekijken. We zijn in gesprek met Buko.”