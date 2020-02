‘Verkeersleiding liet 16 vliegtuigen op gesloten Zwanenburgbaan landen’

Amsterdam­se noodkreet aan Rutte over lerarente­kort

15 februari Als Nederland niet méér investeert in het basisonderwijs, is dat niet alleen nadelig voor de kinderen, maar wordt ook de economie geschaad. Dat betogen de Amsterdamse onderwijswethouder Marjolein Moorman en een aantal werkgeverskopstukken in een brief aan premier Mark Rutte. Ons land besteedt volgens hen weinig aan het basisonderwijs vergeleken met landen om ons heen.