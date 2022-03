Verkiezingsuitslag in Amsterdam: zo is gestemd in jouw wijk

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Na jaren van verlies is de PvdA, vanaf de tweede wereldoorlog tot 2014 de grootste partij van Amsterdam, deze raadsverkiezingen terug van weggeweest. Maar de electorale kaart van de hoofdstad kleurt niet zo massief rood als vroeger. Ook het verschil met 2018, toen de kaart bijna helemaal groen kleurde vanwege de overwinning van GroenLinks, is opvallend.

Je kunt het huidige beeld van de Amsterdamse uitslag beter vergelijken met het palet van een schilder, met verschillende kleuren (partijen) in de diverse wijken van de stad. Hierin is goed te zien dat de PvdA het goed doet in de buitenwijken, maar niet exclusief. Ook Bij1 en Denk, waar veel Amsterdammers met een migratie-achtergrond op stemmen, blijven goed overeind in deze gebieden en werden op meerdere stemlocaties de grootste partij. Het is de versnippering in de praktijk, in steeds meer wijken wordt verschillend gestemd, ten koste van de traditionele samenhang.

Verkiezingsuitslag na windmolendiscussie

Ook de oorzaken van de lage opkomst zijn terug te zien op deze kaart. In Zuidoost daalt die gestaag, in Nieuw-West is in de wijk Osdorp-Midden een dieptepunt waar slechts 18 procent van de kiesgerechtigden een stem heeft uitgebracht. Opvallend is ook dat de opkomst op IJburg licht daalt, net als in de rest van de stad, terwijl daar een brede maatschappelijke discussie woedt over de vraag of windmolens voor de kust van IJburg wel gewenst zijn. De ophef over de mogelijke komst van de turbines zorgt er dus niet voor dat mensen in groteren getale naar de stembus gaan.

Hoewel GroenLinks in Amsterdam twee zetels heeft verloren, is het opvallend dat de partij in Noord, Oost, West en Centrum de grootste is gebleven. Maar vooral in de binnenstad is GroenLinks minder dominant dan voorheen en groeit de PvdA weer. Het is een indicatie dat de partij voor de bewoners in de grachtengordel minder aantrekkelijk is geweest dan het imago doet vermoeden, terwijl GroenLinks wel electoraal weet te profiteren van de gentrificatie in de buitenwijken.

Bekijk hier alle uitslagen per wijk op de website van bureau Onderzoek, Informatie en Statistiek (OIS) van de Gemeente Amsterdam en lees hier onze belangrijkste verhalen over de verkiezingen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Volledig scherm Burgemeester Femke Halsema (r) en PvdA-lijsttrekker Marjolein Moorman tijdens de verkiezingsavond. © ANP

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.