Vermiste serval in goede gezondheid teruggevonden na zoekactie politie

De politie in Amsterdam was sinds dinsdagochtend op zoek naar een vermiste serval, een Afrikaanse tijgerkat. Het roofdier ontsnapte uit een woning in de buurt van de IJburglaan. De serval is inmiddels in goede gezondheid gevonden en gevangen door de politie.

De 2-jarige serval Petoenia wordt als huisdier gehouden en glipte dinsdagochtend naar buiten. De eigenaren maakten zelf melding van de ontsnapping.

Volgens een woordvoerder van de politie zochten meerdere eenheden naar het beest. ,,Het is geen dier dat je zomaar moet oppakken”, zei een woordvoerder. Het dier is volgens de eigenaren tam, maar kan agressief reageren. Rond 17.00 uur kon de politie melden dat het beest is gevonden.

De Dierenambulance Amsterdam was op de hoogte van de ontsnapping en stond in contact met de politie. ,,Zodra de politie de serval heeft kunnen lokaliseren, komen wij in actie. Het heeft geen zin om erachteraan te rennen, je moet echt wachten tot het beest ergens in een hoekje zit”, zeiden ze vanochtend.

Steeds meer meldingen

Een serval wordt vanwege zijn vacht door mensen soms aangezien voor een jong luipaard of cheeta. Het natuurlijke leefgebied van de serval is de Afrikaanse savanne. Een volgroeid dier kan zo’n 80 centimeter hoog worden en zo’n 12 kilo zwaar.

Volgens stichting Aap, een organisatie die zich inzet voor een verbod op het houden van exotische dieren, komen er sinds 2020 steeds meer meldingen binnen over servals. Jaarlijks gaat het nu om tientallen meldingen, waar het dier voor die tijd slechts twee à drie keer per jaar voorbijkwam in de meldkamers.

Legaal

Het dier mag nu nog worden gehouden als huisdier, maar vanaf 1 januari 2024 is het verboden om de katachtige te houden, te fokken of te verhandelen. Ook stichting Aap raadt het sterk af. Volgens de stichting is het dier ‘niet te vergelijken met een huiskat’.

Een serval kan gevaarlijk zijn, heeft behoefte aan veel ruimte en heeft een dieet dat bestaat uit dode vogels, ratten, muizen of reptielen. ‘Om mens en dier tegen elkaar te beschermen moet de serval weghouden worden uit huis-en-tuin omgevingen’, stelt de stichting.