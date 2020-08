Verscherpt toezicht bij horeca en meldplicht voor feesten in Amsterdam

nieuwe coronaregelsDe coronamaatregelen in Amsterdam worden aangescherpt. Op horeca en zalencentra komt verscherpt toezicht, er komt een meldplicht voor feesten en partijen met meer dan honderd mensen en er komt een verbod op versterkte muziek in het buitengebied.

Daarnaast verwacht burgemeester Halsema dat het bron- en contactonderzoek vanaf volgende week weer volledig wordt uitgevoerd.

Omdat Amsterdam een van de grootste brandhaarden van Nederland is, komt de Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland met aanvullende maatregelen op het landelijke coronabeleid. ,,Afhankelijk van het niveau van de besmettingen en het aantal clusters, bekijken we per dag de situatie,” zei burgemeester Femke Halsema, tevens voorzitter van de veiligheidsregio, dinsdag tijdens een persconferentie op het stadhuis.

Horeca

Halsema scherpt het toezicht op horeca en zalencentra aan. Zo krijgen ondernemers nog maar één waarschuwing in plaats van twee als ze de regels overtreden. Bij excessen kan onmiddellijk worden overgegaan op een sluiting van maximaal vier weken. Ook zinspeelde de burgemeester op een mogelijke laatste sluitingstijd voor de horeca om middernacht of zelfs eerder.

Mogelijk komt er, al dan niet in combinatie met een laatste sluitingstijd, een zogenoemde ‘venstertijd’ als het aantal besmettingen de komende periode niet afneemt. Dat betekent dat er geen nieuwe bezoekers meer worden toegelaten na een bepaalde tijd. Ook worden er steekproefsgewijs controles uitgevoerd op naleving van de registratieplicht in de horeca.

Meldplicht grote feesten

In Amsterdam komt bovendien een meldplicht voor feesten en partijen met meer dan honderd mensen, zo valt te lezen in een brief van de Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland.

In diezelfde brief staat dat toeristen kunnen worden ontmoedigd om naar Amsterdam te reizen als het aantal besmettingen toeneemt: mensen van buiten de regio wordt dan verzocht alleen naar de stad te komen voor ‘noodzakelijke bezoeken’. ,,We doen die oproep nu niet, we houden die mogelijkheid achter de hand,” zei Halsema later op de avond in het tv-programma Nieuwsuur. Dat zou namelijk ‘desastreus’ zijn voor de hotelbranche, aldus de burgemeester.

In de noodverordening komt bovendien een verbod op het gebruik van apparatuur om muziek versterkt af te spelen in het buitengebied. Mocht iemand toch muziek afspelen, dan kan de apparatuur in beslag worden genomen. In binnenwateren geldt al een verbod op het afspelen van versterkt geluid.

Ook zal er eerder worden opgetreden bij meldingen van overlast van privé-feesten in huis.

Zes gasten in huis

De maatregelen die Amsterdam dinsdagavond bekendmaakte, zijn grotendeels in lijn met de landelijke maatregelen die diezelfde avond door het kabinet werden gepresenteerd. Ook de gemeente roept inwoners bijvoorbeeld op om thuis maximaal zes mensen uit te nodigen.

Blijken de maatregelen in Amsterdam onvoldoende, dan treedt een zogeheten ‘escalatieladder’ in werking, met strengere maatregelen. Daaronder bijvoorbeeld het vervroegen van sluitingstijden in de horeca, maar ook het beperken van de passagiersvaart.

Verder vertelde Halsema dat ze verwacht dat het bron- en contactonderzoek vanaf volgende week weer volledig wordt hervat.

‘Zorgelijk situatie in de stad’

Premier Rutte noemde de ‘forse maatregelen’ in Amsterdam eerder op de avond al ‘nodig gezien de zorgelijke situatie in stad’. Grote nieuwe landelijke maatregelen zijn volgens de premier op dit moment niet ‘proportioneel’.

Zorgminister Hugo de Jonge wees erop dat Amsterdam een van de grootste coronabrandhaarden is. In de afgelopen weken kwamen er 1400 nieuwe besmettingen bij. In Assen bijvoorbeeld waren dat er maar twee. Dat onderstreept volgens de bewindsman het belang van een gerichte aanpak. “Anders sta je naast de brand te blussen.”