Leuk om te weten: dit is het verschil tussen Amsterdamse herenhuizen en grachtenpanden

Vestiging Leids­eplein gesloten: 7 x hier vind je Gideon Italiaan­der nog wel in Amsterdam

Gideon Italiaander, opkoper en partijhandelaar, had voorheen acht populaire locaties in Amsterdam. Maar sinds vorige week zijn dat er zeven. De vestiging aan het Leidseplein is gesloten. Toch nog een bezoekje brengen? Dat kan gewoon bij één van de andere locaties van Gideon Italiaander in Amsterdam. Hier lees je welke dat zijn.