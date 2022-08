Verschraling Amsterdams ov lijkt van de baan

Het openbaar vervoer in Amsterdam blijft in 2023 nagenoeg op niveau. Voor het GVB is het wel noodzaak dat het aantal reizigers van voor de coronacrisis terugkeert.

Wethouder Melanie van der Horst (Verkeer) zei in juni nog dat door geldtekort mogelijk ’s avonds geen metro’s meer konden rijden, minder bussen naar de randen van de stad zouden gaan en dat tramlijnen geschrapt zouden worden. In het donkerste scenario zou mogelijk 20 tot 30 procent van het ov verdwijnen.

De verschraling lijkt nu van de baan. Het openbaar vervoer zal in 2023 nagenoeg op hetzelfde niveau zijn als in 2022. Van der Horst zegt in een brief aan de regio dat in de zomerperiode plannen zijn gemaakt met vervoerders GVB, Connexxion en EBS. Geld vanuit het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en het geld dat de Vervoerregio zelf toelegt dragen bij aan die plannen.

Van der Horst is ook positief over het aantal reizigers, al ligt dat nog wel steeds veel lager dan voor de coronacrisis. Volgens de wethouder is het echter ‘een kwestie van tijd’ tot het aantal reizigers groeit richting het niveau van 2019. De wethouder verwacht zelfs dat er nóg meer reizigers gebruik zullen maken van het ov. ‘We kunnen nu nog niet exact voorspellen wanneer dat zal zijn.’

GVB mist reizigers het meest

Amsterdam wordt in de regio het hardst geraakt door wegblijvende reizigers. Het GVB zit nu op het niveau van 80 procent ten opzichte van 2019. De cijfers in buurtregio’s als Waterland en Amstelland-Meerlanden zijn vergelijkbaar, maar de impact op de vervoerders is daar minder groot omdat zij minder afhankelijk zijn van reizigers.

Zo betaalde het GVB tot de coronauitbraak de exploitatie bijna geheel uit reizigersopbrengsten, terwijl andere vervoerders vaak subsidie kregen. Daarnaast is het GVB een van de grootste vervoerconcessies van het land en komt het gemis van 20 procent daardoor harder aan.

Het Amsterdamse vervoersbedrijf verkeert dan ook nog in enige onzekerheid. De dienstregeling is voor de eerste helft van 2023 verzekerd van dezelfde kwaliteit als dit jaar, maar voor de tweede helft van 2023 is dat nog niet het geval. Van der Horst roept het GVB op met goede plannen te komen zodat er de komende jaren weer zonder hulp van het Rijk gereden kan worden. Eind 2022 moet het GVB een meerjarenplan presenteren.

Personeelstekort

Een woordvoerder van het GVB zegt dat het bedrijf tijd nodig heeft om ‘kosten, opbrengsten, vraag en aanbod’ beter op elkaar af te stellen. “We zien dat reizigers wegblijven en we zijn bezig met acties om mensen terug te halen,” aldus de woordvoerder. “We verwachten na de zomer weer meer forenzen. De stad groeit ook, er komen meer huizen bij. Mensen moeten naar hun werk. Uiteindelijk komen we dus wel uit op het reizigersaantal van 2019.”

Uit de brief van de wethouder wordt duidelijk dat alle vervoersbedrijven te maken hebben met personeelstekort. Dit leidt vooralsnog niet tot verschraling, al kan er ‘alsnog voor gekozen worden’ om met een versoberde dienstregeling te rijden.

Dinsdag werd bekend dat de NS vanwege personeelstekort genoodzaakt is om de dienstregeling aan te passen. Al met ingang van volgende maand wordt gestart met het schrappen van ritten, oplopend tot 10 procent. Vanaf half december rijden wellicht 13 tot 15 procent minder treinen.