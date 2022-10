Verstevigde verdenking tegen verdachte overval waardetransport Amsterdam-Noord

De verdenking van betrokkenheid van de 37-jarige Fatih A. uit Lille bij de gewelddadige overval op een waardetransport in Amsterdam-Noord, is sterker geworden. Gezichtsherkenningssoftware van de Franse politie heeft daaraan bijgedragen, meldt de rechtbank in Amsterdam.

De rechtbank besloot vrijdag het voorarrest van A. te verlengen tot een volgende inleidende zitting op 11 januari. De Fransman werd in april opgepakt in zijn woonplaats Lille. Volgens het Openbaar Ministerie (OM) was hij vorig jaar op 19 mei aanwezig bij de gewapende overval aan de Meeuwenlaan, waarbij voor circa 14,5 miljoen euro aan edelmetalen is buitgemaakt – en waarvan nog een deel zoek is.

A. zou hebben meegeholpen de buit in te laden. Ook is dna van hem aangetroffen op de loop van een pistool van een medeverdachte, die na een wilde achtervolging werd aangehouden in Broek in Waterland. Een 47-jarige Franse overvaller werd daar doodgeschoten in een weiland.

Ondertussen zou A. naar een safehouse in Rotterdam-Zuid zijn gereden om een deel van de buit veilig te stellen. Daar zijn verdachten zonder gezichtsbedekking gefilmd met bewakingscamera’s. De beelden zijn getoond in opsporingsprogramma’s in België en Nederland en opgestuurd naar de Franse politie, die A. uiteindelijk heeft geïdentificeerd met behulp van een computerprogramma. A. zou als eerste of tweede uit het systeem zijn gerold. De rechtbank is het eens met het OM dat dit resultaat de verdenking tegen hem versterkt.

Zwijgrecht

Vooralsnog beroept A. zich op zijn zwijgrecht. Hij heeft daarom (nog) niet verklaard waarom zijn dna op de loop van een pistool is gevonden. Het OM gaat ervanuit dat A. op de ochtend van de overval aanwezig was in een appartement in Antwerpen, waar de verzamelde wapens op tafel lagen uitgestald.

Dat ‘oorlogstuig’ betrof volgens de officier van justitie drie automatische wapens, twee pistolen, een repeterend hagelgeweer en schietvesten. De officier sprak van een ‘extreem gewelddadige en professioneel georganiseerde overval, uitgevoerd door mensen die daarvoor uit het buitenland zijn gekomen’.

Maandag begint in Amsterdam het strafproces tegen acht verdachten van de gewapende overval. A. staat volgend jaar terecht met de rest van de verdachten. Twee verdachten zijn nog voortvluchtig, één verdachte zit in België een andere straf van acht jaar uit en moet nog tijdelijk aan Nederland worden overgeleverd.

