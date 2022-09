Vertraging bij uitbetaling energietoeslag aan Amsterdammers

Personeelstekort

De energietoeslag is door het Rijk in het leven geroepen als tegemoetkoming voor de hogere energiekosten in 2022. Het is aan de gemeentes om deze vervolgens uit te betalen. In Amsterdam komen naar schatting in totaal 85.000 huishoudens in aanmerking voor de toeslag. Tot nu toe werd aan huishoudens 800 euro uitgekeerd, dit najaar komt daar nog eens 500 euro bij. De gemeente verwacht vanaf oktober wel weer binnen acht weken antwoord te kunnen geven.