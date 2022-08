Vestigingen van Getir en Flink in West moeten uiterlijk 14 september dicht van gemeente

17-, 18- en 20-jarige verdachten met vuurwapens in Antwerpen kwamen uit Amsterdam

De vier Nederlandse jongemannen die dinsdag in Antwerpen werden gearresteerd met wapentuig in hun auto dat mogelijk bedoeld was voor een afrekening, komen uit Amsterdam. Ze blijven voorlopig vastzitten, meldt het Belgische Openbaar Ministerie.

24 augustus