Video: bekijk de vuurwerk- en droneshow op de A’dam Toren

De show, een initiatief van de gemeente Amsterdam, werd ontworpen en geproduceerd door Drone Stories, Feelgood Vuurwerk, Pyrofoor, Wink en A’dam Toren. Onder meer een regenboog, een groot hart en het jaartal 2023 worden uitgebeeld door de zeshonderd rondvliegende drones. “De show gaat over verbinding, inclusiviteit en liefde,” aldus de organisatie. “Het is een boodschap van Amsterdam voor Amsterdam.” Het is de eerste keer dat een droneshow gezamenlijk met vuurwerk wordt vertoond in Nederland.

De show is het beste te zien aan de rand van het centrum, in de buurt van het Centraal Station. Daar staan dan ook al sinds 20.00 uur veel mensen klaar met een camera, terwijl de klok van de A'dam Toren aftelt. Ook aan de andere kant van het IJ staan veel mensen; vanaf delen van Amsterdam-Noord is wel het vuurwerk, maar niet de droneshow te zien.

Slecht weer

In veel steden gingen de vuurwerkshows op 31 december niet door vanwege het slechte weer. Zo werd het Nationale Vuurwerk in Rotterdam geschrapt en Den Haag gelastte de show bij de Hofvijver af. De traditionele vreugdevuren in Scheveningen en Duindorp zijn uit voorzorg al vrijdag aangestoken.

Ook het vuurwerk op het Museumplein ging niet door, maar daar was wel ‘elektrisch vuurwerk’ te zien, een show met licht en muziek.

Volledig scherm Om precies 20.23 uur werd maandagavond de eerder afgelaste vuurwerk- en droneshow getoond bij de A’dam toren, om het nieuwe jaar in te luiden. © Joris van Gennip