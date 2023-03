Vier de vulva of vaar mee naar Pampus: dit wil je doen op 3, 4 en 5 maart in Amsterdam

Ontvoering 15-jarige jongen was niet willekeu­rig: ‘Niet zomaar van straat geplukt’

De politie gaat ervan uit dat de ontvoering van een 15-jarige jongen in Amsterdam begin januari doelbewust was. Beelden voorafgaand aan de ontvoering en van de aanhouding van de verdachten op de A27 werden dinsdagavond getoond in Opsporing Verzocht.