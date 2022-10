Vierduizend biebpassen voor kinderen in Zuidoost: ‘Als iemand zegt dat ik moet lezen, heb ik geen zin meer’

Leerlingen van drie basisscholen in Amsterdam-Zuidoost hebben vrijdagmiddag een persoonlijke biebpas ontvangen. Ze zijn daarmee de eersten van ruim vierduizend kinderen in dit stadsdeel. ‘We hopen alles en iedereen aan het lezen te krijgen.’

Volledig scherm Basisschoolkinderen in Zuidoost hebben een biebpas gekregen om ze tot lezen aan te zetten. © Daphne Lucker

Het is vrijdagmiddag een drukte van jewelste op het schoolplein tussen Crescendo, De Blauwe Lijn en Onze Wereld in Amsterdam- uidoost. “Wie denkt dat lezen belangrijk is?” vraagt host Défano Holwijn.

Om boven het rumoer uit te komen, gebruikt hij een microfoon en een geluidsinstallatie. “Aan het einde ga ik het weer vragen en dan wil ik álle handen omhoog zien.”

De populaire influencer, YouTuber en muzikant met een groot bereik onder kinderen groeide zelf op in deze buurt en voert vol enthousiasme het gesprek met kinderen over het belang van boeken. “Lezen is goed voor heel veel dingen. Voor je geheugen, maar ook voor je fantasie.”

De passenactie, opgezet door de Openbare Bibliotheek Amsterdam (OBA), maakt deel uit van een breder Amsterdams leesoffensief dat erop is gericht het leesplezier, de taalvaardigheid en de woordenschat van kinderen te vergroten.

Hoewel het bibliotheeklidmaatschap voor kinderen onder de 18 sowieso gratis is, wil de OBA met deze actie een bezoek aan een bibliotheek laagdrempeliger maken. “Er zijn kinderen die nu voor het eerst een pas krijgen. Veel ouders weten niet dat het lidmaatschap gratis is en denken misschien: dan breng ik het boek te laat terug en moet ik boetes betalen. Maar dat is bij jeugdlidmaatschappen niet zo,” vertelt Maarten Lammers, programmamanager van OBA School.

Passen omhoog

Kes (8) had tijdens de Kinderboekenweek al een bibliotheekpas ontvangen waarna hij gelijk een bezoekje aan de bieb heeft gebracht. “Toen haalde ik De waanzinnige boomhut die ik daarna in één week uit heb gelezen. Nu lees ik De kleine kapitein, maar die is heel dik en heb ik nog lang niet uit.”

Nadat de kinderen op het schoolplein door Holwijn zijn warmgedraaid en alle passen door de juffen en meesters zijn uitgedeeld, stapt stadsdeelvoorzitter Tanja Jadnanansing het podium op. “Lees zo veel mogelijk, leer zo veel mogelijk en laat van je horen,” luidt de slotzin van haar korte speech. Holwijn: “Gaan jullie lezen? Oké, nu iedereen de passen omhoog!”

Jadnanansing is blij met de grootschalige passenactie in haar stadsdeel. “In Zuidoost zijn verhalen en het vertellen van verhalen heel belangrijk. Als het gaat om lezen, zijn we nog niet waar we willen zijn. Met dit soort mooie initiatieven hopen we alles en iedereen aan het lezen te krijgen. Dat past ook in de mondelinge traditie van het verhalen vertellen.”

“Laat je pas even zien,” zegt Eidis (9) tegen haar vriendinnetje Maria (9). “Kijk, je naam staat er ook op.”

De meisjes gaan niet vaak naar de bieb. Eidis: “Ik kijk liever tv of een serie. Weet je wat het is? Als iemand zegt dat ik moet lezen, heb ik geen zin meer.” Maria: “Ik heb niet vaak zin in lezen. Alleen als ik straf heb of niet zo veel te doen heb. Maar nu heb ik wel met m’n moeder afgesproken elke zaterdag te gaan.”