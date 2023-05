Viering Keti Koti vanwege verwachte drukte verplaatst naar Museumplein

Amsterdammer helpt Amsterdammer Deze vrouwen leerden onlangs fietsen, maar kunnen geen eigen rijwiel betalen: ‘Fietsen geeft me geluksge­voe­lens’

Op veel plekken in Amsterdam wonen mensen in armoede. Met hulp van Paroollezers laat de stichting Amsterdammer helpt Amsterdammer wekelijks een wens in vervulling gaan. Vandaag: Delkhosh Sharif en Khadija Boukari leerden tot hun vreugde op latere leeftijd fietsen, maar zonder eigen rijwiel hebben ze weinig aan hun nieuwe vaardigheden. Elke bijdrage is welkom.