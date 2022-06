Vijf aanhoudingen in onderzoek naar grootschalige hennephandel: 5000 planten vernietigd

Volledig scherm © ANP

De politie deed invallen in diverse plaatsen en houdt twee Amsterdamse hoofdverdachten verantwoordelijk voor betrokkenheid bij zeker negen opgerolde plantages, waarvan er zes al in de periode vanaf eind 2018 tot vorige maand waren gevonden in Amsterdam en Almere. De drie andere kwekerijen werden aangetroffen in Zeewolde, Emmen en Kampen.

De politie ging vorige week dinsdag langs bij meerdere woningen in Amsterdam en nam onder meer een BMW X5 in beslag, evenals goederen die worden gebruikt voor het maken van softdrugs. Ook vonden er die dag invallen plaats in panden in Zeewolde, Emmen en Kampen, waar drie andere verdachten zijn gepakt. In totaal nam de politie daar zo’n 5000 hennepplanten in beslag. Die zijn vernietigd.

Op een van de plantages werd ook een vuurwapen gevonden. Volgens de politie bewijst dit hoeveel geweld omgaat in de illegale drugshandel. Daarbij is de handel risicovol door brand: “Hennepplantages - groot en klein - zijn levensgevaarlijk, voornamelijk vanwege het brand- en ontploffingsgevaar door kortsluiting, oververhitting of lekkage. Het opsporen en ontmantelen ervan heeft dan ook hoge prioriteit.”