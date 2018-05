Vijf jaar cel en tbs voor metrosteker Philip O.

Psychiatrisch patiënt Philip O. is verminderd toerekeningsvatbaar verklaard: dat betekent dat de rechtbank vindt dat zijn daden hem gedeeltelijk kunnen worden aangerekend. Hij is dus niet volledig ontoerekeningsvatbaar en krijgt dus naast de gedwongen behandeling ook een celstraf.



De tbs-behandeling is volgens de rechtbank noodzakelijk omdat deskundigen het recidivegevaar groot achten. O. zou zijn paranoïde psychoses goed verborgen kunnen houden, wat hem lastig te behandelen maakt.



O. was in juli vorig jaar door de gesloten afdeling van het AMC Ziekenhuis met verlof gestuurd, maar eenmaal in vrijheid bleek O. veel gevaarlijker dan kennelijk was gedacht. In metro 53 richting Gein stapte O. grommend af op medepassagier Joost (38), die hij met een mes te lijf ging.



Bewakingscamera's

Zonder enige aanleiding stak hij het slachtoffer in buik, hals en rug. Na zijn daad maakte O. een dansje, sloeg zich op de borst, likte het bloed van het mes en schreeuwde naar omstanders. Hoewel een toevallig aanwezige arts nog te hulp schoot, overleed het slachtoffer ter plaatse.



Het hele voorval werd vastgelegd door bewakingscamera's - net als het feit dat een aantal passagiers niet te hulp schoten maar naar hun telefoon grepen om te filmen. O. kon vlakbij worden aangehouden, met het bebloede mes op zak.



O., die in Amsterdam werd geboren maar grotendeels in Ghana opgroeide, kent een lange geschiedenis van geweld en psychiatrische problemen. Hij begon pas op zijn twaalfde te praten en stak als jonge tiener iemand in de borst. Hoewel hij daarvoor een PIJ-maatregel kreeg opgelegd, werd die nooit uitgevoerd: zijn moeder nam hem mee naar Engeland. Ook daar pleegde hij geweldsmisdrijven, weer met messen.