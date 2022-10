Vijf jaar na het overlijden van Van der Laan: de burgemeester die voor Amsterdammers door het vuur ging

Eberhard van der LaanHet is vijf jaar geleden dat burgemeester Eberhard van der Laan overleed. De burgervader die soms uit zijn slof kon schieten als hij boos was, maar ook voor de Amsterdammer door het vuur ging als hij aan hun kant stond.

Wijlen burgemeester Eberhard van der Laan wordt herinnerd als geliefde burgervader, maar had ook een reputatie als harde bestuurder die werd gevreesd door zijn ambtenaren.

Na het overlijden van Eberhard van der Laan verschenen in Het Parool krant talloze stukken over de burgemeester waar veel Amsterdammers nog altijd met weemoed aan terugdenken. Niemand kon bijvoorbeeld met meer overtuiging zeggen dat Amsterdam de allermooiste stad van de wereld is dan Van der Laan. Hij noemde zichzelf een ‘optimistische calvinist die graag dingen wil veranderen’. Met die instelling werd hij uiteindelijk burgervader van Amsterdam, zijn droombaan.

De woorden waarmee Van der Laan afscheid nam van het ambt dat hij zo graag bekleedde staan in het geheugen van de meeste Amsterdammers gegrift: ‘Zorg goed voor onze stad en voor elkaar’. Ze worden nog altijd uitgesproken worden als het over hem – of over Amsterdam – gaat.

Al in 2013, drie jaar nadat hij burgemeester werd, kreeg Van der Laan te maken met gezondheidsproblemen toen bij hem prostaatkanker werd geconstateerd. Tijdens zijn behandeling werkte de burgemeester stug door: ‘s ochtends werd hij in alle vroegte bestraald in het Antoni van Leeuwenhoek, een uur later was hij vaak alsnog als een van de eersten op het stadhuis.

Straatvechter

De prostaatkanker werd overwonnen, maar begin 2017 kreeg hij ook longkanker. Het was deze ‘rotziekte’ die er uiteindelijk voor zorgde dat de burgemeester in september 2017 zijn taken neer moest leggen, omdat hij uitbehandeld was. Enkele weken later overleed hij.

Veel Amsterdammers herinneren zich Van der Laan als een geliefde burgervader, maar hij had ook een reputatie als harde bestuurder die werd gevreesd door zijn ambtenaren. Joviaal en charmant, maar soms ook bot en bloedchagrijnig. Een straatvechter met een hekel aan verliezen.

Ook stond hij bekend om zijn soms onnavolgbare uitspraken. Zo zei hij aan de telefoon wel eens: “Hallo, met Eberhard, ik stoor niet, want ik houd het kort.” In de talkshow Hello Urban deed hij eens een uitspraak die nu misschien wel actueler dan ooit is: “Handhaving is het sluitstuk van reguleren. Maar tegenwoordig valt het woord handhaving al bij de eerste zin over hoe je een probleem oplost.”

Herdenken

Een fragment dat nog altijd veel gedeeld wordt als het over Van der Laan gaat is een fragment van AT5 waarin hij als gemeenteraadslid in discussie gaat met Amsterdammers. Een van de aanwezigen zegt dat Van der Laan ‘nog nooit bij een Amsterdammer op visite is geweest’, waarop hij antwoordt: “Ach flikker op, ik woon in de Baarsjes, waar woon jij?”

Na zijn dood kwamen er talloze initiatieven om de burgemeester te herdenken. Zo kreeg hij onder andere zijn eigen koekje: het Eberhardje. En werd er een sjaal gemaakt met zijn afbeelding erop en het woord ‘strijder’, dat ook al eerder op een shirt van Kamp Seedorf verscheen.