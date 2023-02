Vijf partijen gaan in Landsmeer samenwerken om uit bestuurlijke chaos te komen

Brit (37) sleurt Nederland­se agent driehon­derd meter mee en slaat op de vlucht

De politie is dringend op zoek naar Jaimie Patrick Bailey uit Groot-Brittannië, voor een poging doodslag op een Nederlandse politieagent. De 37-jarige Brit sleepte het slachtoffer met zijn auto zo’n driehonderd meter mee in Zaandam. Daarbij bereikte hij snelheden tot 70 kilometer per uur, terwijl hij hem herhaaldelijk hard sloeg.