Vijf partijen presenteren ‘samenwerkingsagenda’ om Landsmeer uit bestuurlijke impasse te trekken

Commissa­ris van de Koning roept raadsleden Landsmeer op het matje om uit chaos te komen

De commissaris van de Koning in Noord-Holland, Arthur van Dijk, gaat op 9 februari in gesprek met de gemeenteraadsleden van Landsmeer over de bestuurlijke chaos in het dorp. Dat blijkt uit een brief die hij naar de raadsleden van het dorp heeft gestuurd.