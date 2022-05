Vijf vosjes met moeder gespot in Noord: ‘Ze zijn zo grappig om te zien’

Nieuws Of je bang bent voor een overstro­ming, vraagt de gemeente Amsterdam in een enquête

Bewoners in Amsterdam-Zuidoost en Nieuw-West hebben een enquête over klimaatverandering in de bus gekregen die de wenkbrauwen doet fronsen. Zo wordt onder andere gevraagd of ze zich zorgen maken over oorlog, terrorisme, een kernramp of een griep-epidemie als gevolg van het veranderende klimaat.

16 mei