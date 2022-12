Visnetten en slakken op een houten bord: de opkomst en ondergang van de Franse bistro in Amsterdam

Man die in brand stond op Gyroscoop­weg in Westpoort was dakloze die daar in een tent sliep

De man die maandagochtend in brand stond op de Gyroscoopweg in Westpoort en in het water sprong, is een dakloze die daar in een tent sliep. Dat zeggen getuigen die rondom het terrein werken.

8 december