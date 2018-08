Vliegverkeer Schiphol start langzaam weer op

De oorzaak was een storing bij de Luchtverkeersleiding, bevestigen woordvoerders van zowel die dienst als de luchthaven. Het gaat om een storing in het communicatiesysteem dat contact legt tussen de Luchtverkeersleiding (LVNL) en de piloten, zegt een woordvoerster van LVNL.



Waardoor die storing is ontstaan is nog niet te zeggen. Volgens de Schiphol-woordvoerder ontstond de storing kort na 13.00 uur.



Reizigers wordt geadviseerd de site van hun luchtvaartmaatschappij en Schiphol in de gaten te houden.



KLM laat weten dat er drie vluchten zijn uitgeweken naar Duitsland. Er is ook een vlucht uit Malaga uitgeweken naar Eindhoven Airport.