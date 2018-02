Vluchtauto van liquidatie Amsterdams buurthuis was gestolen in Houten

Het gaat om een zwarte BMW uit de 1 serie die na de diefstal een vervalst kenteken had. Drie uur na de schietpartij op 26 januari werd de auto brandend aangetroffen aan de Dantestraat in Zuid-Oost. Door de schietpartij kwam de zeventienjarige stagiair Mohammed Bouchikhi om het leven. Hij is vrijdag in Marokko begraven.



Uit bewakingsbeelden is gebleken dat een man met een kinderwagen de auto op de dag van de moord uitgebreid heeft bekeken op straat. De politie zou graag in contact komen met deze man. Opsporing Verzocht besteedde vorige week aandacht aan de zaak. In totaal ontving de politie twintig nieuwe tips.