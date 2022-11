Vluchtelingen opgevangen in voormalig HvA-gebouw in Duivendrecht

Nieuws Overval op Schöne Edelmetaal houdt agenten in de greep: ‘Ik dacht dat mijn kinderen zonder mij zouden opgroeien’

Politiemensen die betrokken waren bij de achtervolging van de mannen die op 19 mei vorig jaar een waardetransport in Amsterdam-Noord overvielen, hebben tot op de dag van vandaag last van de gebeurtenissen. ‘Het is een wonder dat ik dit heb overleefd.’

8 november