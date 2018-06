'Voer reconstructie van borst direct met amputatie uit'

Veel vrouwen zijn volgens hen niet op de hoogte van de 'enorme voordelen' daarvan. Door onwetendheid over de mogelijkheden kiest landelijk slechts een kwart van de patiënten voor zo'n directe reconstructie, aldus het ziekenhuis.



Voordelen

Het AVL noemt zowel fysieke als mentale voordelen van een directe reconstructie met een implantaat. Zo kunnen de eigen tepel en zogeheten huidenvelop behouden blijven, wordt een tweede operatie vermeden en worden vrouwen in mindere mate geconfronteerd met het verlies van hun borst. "Het verbetert het lichaamsbeeld, het psychologisch welzijn en de seksuele beleving'', aldus het instituut. Verder scheelt het gedoe met kledingkeuze.



In het Amsterdamse ziekenhuis kiest 77 procent van de patiënten voor directe reconstructie. Volgens het ziekenhuis heeft dat alles te maken met het feit dat hier in de voorlichting veel aandacht voor is. Het AVL vindt het verbazingwekkend dat het landelijke percentage zo laag is en vraagt er daarom aandacht voor.