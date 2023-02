Voortbestaan van de Nieuwe Meent, een van de pionierende wooncoöperaties van Amsterdam, hangt aan een zijden draadje

Amsterdam wil fors meer wooncoöpe­ra­ties

Over twintig jaar moet 10 procent van de woningvoorraad in Amsterdam bestaan uit wooncoöperaties, een vorm van collectief wonen. Bij elkaar gaat het om 40.000 woningen, waarvan de helft sociale huur moet zijn en de andere helft middeldure huur, zo is de ambitie van de gemeente.

20 september