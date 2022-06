Vooruitblik op Keti Koti 2022: hoe Keti Koti groot werd in Amsterdam

Amsterdam Wereldstad Waarom Amsterdam­se universi­tei­ten de noodklok luiden over internatio­na­le studenten

Afgelopen jaar kwamen er bijna 20.000 jonge mensen uit de hele wereld naar Amsterdam om te studeren. En dat aantal groeit. Hoewel bedrijven maar wat blij zijn met al die kennis in de stad, luiden universiteiten de noodklok. Want waar moeten al die studenten wonen? En als deze groei doorzet, heeft Amsterdam in de toekomst dan nog wel plek voor Néderlandse studenten?

7 juni