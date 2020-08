Vrienden overleden influencer (23) plaatsen eerbetoon op plek schietincident

Een verdachte in zaak doodgescho­ten Bas van Wijk heengezon­den

13 augustus Vier van de vijf Amsterdammers die woensdag werden aangehouden voor de fatale schietpartij bij een recreatieplas in Amsterdam horen vrijdagmiddag of ze langer vast moeten blijven zitten. Een van hen wordt al heengezonden. Hij is niet langer verdacht, omdat hij niet betrokken was bij het schietincident.