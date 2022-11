Vroege, korte avondspits en drukte bij Arena verwacht vanwege WK-optreden Oranje

Johan Cruijff Boulevard

In Zuidoost wordt drukte verwacht op de Johan Cruijff Boulevard. Vanaf 14.30 uur is de Arena voor een paar uur Het Huis van Oranje. Er begint dan een show met Ronnie Flex, La Fuente en Soufiane Touzani en aansluitend kan om 17.00 uur naar de wedstrijd van Nederland worden gekeken.

Vlak na de wedstrijd beginnen is er in de Ziggo Dome een concert van de Britse band The Cure en in Afas Live speelt het elektronische talent Fred Again een liveshow. De verwachting is dat alle evenementen samen tienduizenden mensen trekken. En door werkzaamheden op Station Zuid stoppen daar geen treinen. Geadviseerd wordt daarom op tijd op pad te gaan.