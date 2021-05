Vrouw (27) overleden na beschieting auto Amsterdam

Rond 19.40 uur werd de auto met twee inzittenden onder vuur genomen met automatische vuurwapens. Daarbij werd de bestuurder geraakt, maar zij reed door. Zij overleed in de nacht van zondag op maandag in het ziekenhuis aan haar verwondingen. De bijrijder bleef ongedeerd.

De twee schutters gingen er na de beschieting vandoor in een zilvergrijze bestelauto. Die werd bestuurd door een derde verdachte. In de August Vermeylenstraat werd later een in brand gestoken bestelauto aangetroffen. De politie onderzoekt nog of er een verband is.