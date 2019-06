Vrouw (68) die mishandeld en verkracht werd in Amsterdam overleden

Een 68-jarige vrouw die op eerste paasdag slachtoffer werd van een zware mishandeling in Amsterdam is gisteren overleden aan haar verwondingen. Een 20-jarige verdachte is aangehouden.

De verdachte heeft inmiddels bekend dat hij de vrouw heeft mishandeld en verkracht. Het onderzoek naar een zedenmisdrijf loopt nog, maakte het tv-programma Opsporing Verzocht vanavond bekend.



De politie kreeg op 21 april rond 21.30 uur een melding van bewoners aan de Geervliet die buiten geschreeuw hoorden. Ook zagen getuigen een man op ‘iets’ inschoppen. Dat bleek later de vrouw te zijn. Agenten snelden naar de Geervliet en vonden haar kort daarna, ernstig mishandeld en niet meer bij bewustzijn. Al snel kon de politie de verdachte aanhouden in de omgeving.



Het slachtoffer, Rinia Carlien Hazra Chitanie die als arts bij Defensie werkte, werd met ernstig letsel overgebracht naar het ziekenhuis. Daar heeft ze wekenlang in coma gelegen. Ze was zo toegetakeld dat familieleden haar in het ziekenhuis niet eens herkenden. De familie heeft gisteren besloten om haar leven te laten beëindigen. De vooruitzichten op herstel waren minimaal.

Gijsbrecht

Het is onduidelijk waar en hoe de verdachte de vrouw is tegengekomen. Het is voor het onderzoek en de nabestaanden belangrijk om hierover meer te weten te komen, zegt de politie.

Wat ze vermoeden: de vrouw is waarschijnlijk rond 21.15 uur vanaf haar woning aan de Rhijnestein in Buitenveldert vertrokken. Ze is in de richting van het Gijsbrecht van Aemstelpark gelopen en hier net voor het bruggetje rechtsaf geslagen. Hierdoor kwam ze parallel aan het park en het water te lopen. Hoe de vrouw vervolgens verder is gelopen, is onduidelijk. De politie spreekt graag met iedereen die Chitanie heeft zien lopen, zegt ze in Opsporing Verzocht.

De vrouw is zo’n 1.50 meter lang, van Surinaamse afkomst en droeg zwarte, halfhoge schoenen met een witte zool en lichtgekleurde verticale streep, een zwarte broek, licht T-shirt en een zwart-witte schoudertas.

Getuigen

De recherche zoekt ook mensen die de verdachte hebben gezien of gesproken. Voorafgaand aan het incident heeft hij met meerdere mensen gesproken, onder andere met een jonge vrouw, vermoedelijk rond de 30 jaar oud.