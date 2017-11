Vrouw aangehouden om achtergelaten jongetje op CS

Dat gebeurde op straat in Amsterdam. Wie ze is en wat de relatie is met het jongetje, moet nog worden uitgezocht. Ze moet nog worden verhoord.



De politie had woensdagochtend beelden vrijgegeven van de vrouw en het jongetje, waarop ze naast elkaar lopen op Centraal Station.



De identiteit van de vrouw kon worden achterhaald naar aanleiding van tips. Gecombineerd met de informatie die de politie zelf al had, leidde dat woensdag tot de aanhouding van de vrouw.



Communiceren

Het jongetje, dat vermoedelijk tussen de vier en vijf jaar oud is, werd zondag door de politie alleen op het station aangetroffen. Sindsdien was hij ondergebracht bij een gastgezin. Hij was niet als vermist opgegeven.



Waar het jongetje vandaan kwam en hoe hij alleen op het station was beland, was tot woensdagochtend onduidelijk.



Het jongetje had sinds hij was gevonden geen woord gesproken. Meerdere tolken probeerden tevergeefs met het jongetje te communiceren.



