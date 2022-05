Vrouwen dreigden zaadleider jongen (17) door te knippen: ‘Ze zouden de nijptang bij zijn ballen houden’

Nieuws Woning Snelleveld­plein voor de tweede keer in een dag beschoten

Een woning aan het Snelleveldplein in Zuidoost is in de nacht van zaterdag op zondag voor de tweede keer in een dag beschoten. De aanwezige bewoonster bleef lichamelijk ongedeerd. Dat meldt een woordvoerder van de politie.

22 mei