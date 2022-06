Waar we deze zomer kunnen dansen: een Amsterdams festivaloverzicht

OverzichtHet festivalseizoen is losgebarsten. Of je nou van techno, reggae, house, salsa of hiphop houdt: in Amsterdam is er meer dan genoeg te doen. Het Parool zet een aantal Amsterdamse festivals voor je op een rij.

Zaterdag 11 juni

komm schon Alter, Tuinen van West

Het op het Duitse nachtleven geïnspireerde festival kent het motto ‘No kids on the dancefloor’: de minimumleeftijd van het festival is 24 jaar. Onder anderen legendes DJ Isis, Secret Cinema, Olivier Weiter en Joris Delacroix zullen de technoplaten verzorgen.

Festifest, Noorderlicht Café

‘Het kleinste festival van Amsterdam’, bij het Noorderlicht Café op de NDSM-werf, heeft maar een beperkt aantal kaarten. Op dit intieme festival met maar drie podia staan grote namen als Dam Swindle, David Vunk, Tom Trago.

Zaterdag 18 juni

Mystic Garden Festival, Sloterpark

Op 18 juni 2022 viert Mystic Garden haar tienjarig bestaan. Het festival wil met een uitgesproken decor een ‘moderne sprookjeswereld’ creëren. Op de vijf verschillende podia in het Sloterpark kun je losgaan op zowel techno als hitjes. De line-up bestaat onder meer uit Juan Sanchez, Joran van Pol, DJ Rush, Franky Rizardo en Tinlicker.

Zaterdag 2 juli

Chin Chin Festival, Tuinen van West

Op het Chin Chin Festival krijgt ieder feest dat een clubavond organiseert in de Amsterdamse club op de Rozengracht een eigen stage. Op de mainstage schitteren onder andere live acts van Idaly en Sjaak, op de Geroezemoes stage vind je optredens van hiphop dj’s FS Green en Chamos.

Zaterdag 9 juli

Vunzige Deuntjes Festival, Amsterdamse Bos

De naam zegt alles wat je moet weten: op Vunzige Deuntjes festival kun je twerken op hits van onder meer Bizzey, Josylvio, Freddy Moreira, Ronnie Flex & The Fam, Sevn Alia en vele anderen.

Zondag 10 juli

Guilty Pleasure Festival, Gaasperplas

Voor een dagje nostalgie moet je naar Guilty Pleasures festival. De dag is volgepakt met 80's, 90's en 00's dancemuziek en artiesten die terugkomen uit de vergetelheid: onder meer Def Rhymz, Yes-R en Cascada treden op. Daarnaast is er veel gekkigheid te vinden, van een Disney Karaoke en Skippyballendisco, tot een Unicorn Radio en Smartlappencafé.

16 juli t/m 7 augustus

Kwaku Festival, Nelson Mandelapark

Tijdens vier weekenden in juli en augustus wordt het van origine Surinaamse festival zoals altijd gehouden in het Nelson Mandelapark. Met optredens van onder andere Kenny B, Oscar D L’eon, Indigo en Trafassi, heerlijk eten en nog veel meer activiteiten, belooft het een feest te worden met voor ieder wat wils. Ook zijn er meerdere themadagen, zoals de Roze Dag, de Molukse Dag en de Hindoestaanse Dag.

Zaterdag 22 juli en zondag 23 juli

Trek je meest hippe outfit aan en trek naar kunstenaarsdorp Ruigoord voor een festival vol muziek (line-up nog onbekend), activiteiten en magische sferen. Leuk detail: het hele festival draait op groene stroom en alle catering is vegetarisch.

Welcome to the Future, Recreatiegebied Het Twiske

Op 23 juli is de laatste editie van Welcome to the Future: het festival heeft besloten om na 15 jaar te stoppen. Ze brengen nog één keer het WTTF-gevoel naar Het Twiske met op de mainstage grote namen als Benny Rodrigues, Joris Voorn en Prunk en voor het nostalgische effect is er een Studio 80-stage, waar onder andere Sandrien, de Sluwe Vos en Boris Werner draaien.

Festival Macumba, Recreatiegebied Ouderkerkerplas

Op Festival Macumba hoor je een mix aan reggaeton, salsa, merengue en Caribbean beats. De organisatie laat zich naar eigen zeggen leiden door Música, Amor y Vida en meent bezoekers mee te nemen naar een dagje Latijns-Amerika. Op de line-up staan onder andere Kalibwoy, DJ Wef en Latin Mania.

Zaterdag 31 juli

Een primeur voor No Art: na tientallen uitverkochte ‘losse’ feesten organiseert het gezelschap deze zomer voor het eerst een eigen festival. No Art staat bekend om hun deephouse- en discodeuntjes, maar ook om hun liefde voor kunst. Gekoppeld aan het festival is een dag eerder op het terrein dan ook de kunstexpositie Synergy, waar achttien kunstenaars hun werk tentoonstellen.

Zaterdag 31 juli en zondag 1 augustus

Milkshake Festival, Westerpark

Milkshake Festival keert in 2022 terug naar het Westerpark in Amsterdam. Milkshake is niet zomaar een dancefestival, maar een met een duidelijke boodschap waarbij respect, vrijheid, liefde, tolerantie en plezier voorop staan. Milkshake Festival is een samenwerking tussen twee Amsterdamse clubs: Air en Paradiso. De organisaties achter Vieze Poezendek en De Trut hebben beide een eigen stage, Merol komt optreden – van Lekker met de meiden – en op de Vanessa van Cartier-stage schitteren de queens van Drag Race Holland: Keta Minaj x My Little Puny.

5 augustus t/m 7 augustus

Dekmantel, Het Amsterdamse bos

Dit legendarische meerdaagse festival staat garant voor de beste house en techno. De overweldigend grote line-up bevat namen zoals Job Jobse, Kléo en Antal & Hunee. Zo min mogelijk missen? Probeer dan een plekje op de camping te bemachtigen.

12 t/m 21 augustus

Het Grachtenfestival, Amsterdam

Amsterdam is het decor van dit festival, waar jonge musici van over de hele wereld 10 dagen lang optreden en hopen over een volgende stap in hun carrière. De circa tweehonderd concerten vinden plaats in kerken, parken, tuinen, huiskamers, concertzalen en natuurlijk de Amsterdamse grachten.

Zaterdag 13 augustus

Appelsap Fresh Music Festival, Kramatweg

Voor de hiphop liefhebbers keert het ‘fresh music festival’ Appelsap dit jaar weer terug in het Flevopark, met optredens van onder meer The Opposites, Maleek Berry en DJ Abstract.

Dance Valley, Recreatiegebied Spaarnwoude

Een van de oudste en grootste dancefestivals van Nederland en nog altijd erg geliefd bij nieuw én ervaren festivalpubliek. Op het terrein komen tientallen circustenten en een paar grote openluchtpodia. De mainstage wordt gedomineerd door grote namen zoals Dimitri Vegas & Like Mike, Nicky Romero en Kris Kross Amsterdam.

Zaterdag 13 augustus en zondag 14 augustus

Loveland Festival, Sloterpark

Loveland wordt dit jaar 25 en viert dat met een line-up van onder andere Booka Shade, Sasha, Solomun en Inner City. Dit house- en technofestival is zoals altijd in het Sloterpark te vinden.

Zondag 14 augustus

Dutch Valley, Recreatiegebied Spaarnwoude

Op Dutch Valley zijn alleen artiesten van Nederlandse bodem te vinden, maar aan diversiteit geen gebrek: op de zeven stages is pop, rock, hiphop, après ski, Nederlandstalige muziek, dance, disco en soul te horen. Onder meer Anouk, Snelle & de Lieve Jongens Band, Rolf Sanches, Jan Smit, Snollebollekes en Josylvio laten hun gezicht zien.

Zaterdag 20 augustus

Strafwerk Festival, Havenpark

Met vijf stages zet Strafwerk een groot en gevarieerd house- en technofestival neer. De ruim 17.000 bezoekers kunnen genieten van acts van onder andere Maya Jane Coles, ME, Marcel Dettmann en Jesse Maas.

Zaterdag 20 augustus en zondag 21 augustus

Reggae Lake Festival, Gaasperpark

Niemand minder dan Sean Paul maakt een verschijning op het grootste reggaefestival van Amsterdam. Verder kun je het hele weekend losgaan op de reggaebeats van Burning Spear, Morgan Heritage, Gentleman, Koffee en vele anderen.

Zaterdag 27 augustus

Nomads Festival, Thuishaven

Normaal eind juni op het terrein Riekerhaven, ditmaal eind augustus te gast op het terrein van Thuishaven. Deze tienjarige jubileumeditie is tevens de laatste editie van het house festival Nomads. In een statement laat de organisatie weten dat het in het huidige ‘festivalklimaat’ niet meer lukt Nomads op een goede manier voort te zetten. 27 augustus is de afscheidsdans.

Zaterdag 3 september

Valtifest, Kaap Oost

Je hebt festivals en je hebt Valtifest. Het kleurrijke Amsterdamse Stadsfestival vindt sinds 2007 elk jaar op de eerste zaterdag van september plaats. Valtifest biedt een podium aan creativiteit, modetalenten, vernieuwende muziek en kunst. Ieder jaar hebben ze een bijzonder thema met een uitzinnige dresscode. Dit jaar is het thema: holy shit.

ZeeZout Festival, Tuinen van West

Wie dacht dat festivals ophouden na augustus, heeft het mis. Met live-optredens van het hyperenergieke Goldband en sets van Job Jobse en Philou Louzolo waan je je bij ZeeZout Festival in een eindeloze zomer – mits het septemberweer het festival goedgezind is.

Zondag 4 september

Sounds Like Trouble, Tuinen van West

Tegen het eind van de zomer is daar ook nog het Sounds Like Trouble-festival in de Tuinen van West. Met acts van onder meer De Jeugd van Tegenwoordig, Animalistic Beliefs en Benny Rodrigues kan je hier nog even goed uit je plaat gaan voordat het festivalseizoen ten einde komt.

Zaterdag 10 september

Parels van de Stad Festival, Tuinen van West

Bij Parels van de Stad zijn er vijftien Amsterdamse hostingspartijen die de invulling van de stages voor hun rekening nemen. Onder andere Tiktak, Encore, Over the Moon, Mayhem en Appelsap bepalen de muzikale invulling van dit typisch Amsterdamse festival.