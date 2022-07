Waarom in Amsterdam overal tegelijk aan de weg wordt gewerkt

Halsema gaat overstag: Hotel Parkview in Zuid mag weer open, onder voorwaar­den

Hotel Parkview in de Korte Van Eeghenstraat in Zuid mag weer open. Het hotel was in 2018 doelwit van een aanslag en in 2019 ontplofte er een explosief in de buurt. Lang hield burgemeester Halsema een heropening van het hotel tegen, maar nu is ze toch overstag gegaan.

