Waarom Weesp uiteindelijk tóch bij Amsterdam kwam

In deze aflevering van Amsterdam wereldstad , een podcast van Het Parool, praat presentator Lorianne van Gelder met Paroolverslaggever Patrick Meershoek en de Weespse journalist André Verheul over de fusie van Weesp en Amsterdam.

De inwoners zijn volgens Verheul redelijk gelaten over de ‘annexatie’ van het stadje aan de Vecht. Lang zag het er niet naar uit dat Weesp bij Amsterdam zou komen. Sterker nog; Weesp zou in 2012 eigenlijk al met Muiden, Bussum en Naarden fuseren tot de gemeente Gooise Meren, maar werd - tot grote verbazing van Weesp zelf - uiteindelijk buiten de plannen gehouden.

Over de achterliggende reden gaan verschillende verhalen, vertelt Meershoek. “Op het laatste moment heeft de VVD-fractie in de Tweede Kamer de fusie tegengehouden. Volgens boze tongen was dat op instructie van de VVD in Bussum. Het Gooi is toch een vrij deftige omgeving en Weesp is een arbeidersstad. Dat vond men toch niet zo’n goede combinatie.”