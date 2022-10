Waarom zoveel expats in Amsterdam blijven plakken

Presentator Lorianne van Gelder praat in de podcast Amsterdam wereldstad met Paroolverslaggevers Tim Wagemakers en Anna Herter over de internationalisering van Amsterdam en specifieker over expats in de stad. Want een strakke definitie van het woord expat mag dan ontbreken, alle cijfers wijzen erop dat de internationale gemeenschap in Amsterdam fors groeit. Zo ging het aantal Amsterdammers zonder Nederlands paspoort in dertien jaar van 12 naar 20 procent.