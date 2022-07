Waterkantgebouw van 18 bij 82 meter volledig in Pridekleuren: ‘Hoe groter de vlag, hoe krachtiger de boodschap’

NieuwsDe parkeergarage van Q-Park boven de Waterkant aan de Marnixstraat is ter gelegenheid van Pride Amsterdam volledig gekleurd in de kleuren van de Pride Progress-vlag.

De schildering heeft een formaat van 18 bij 82 meter. De ‘vlag’ is een initiatief van Waterkant-eigenaar Brian Fernandes. “Hoe groter de vlag, hoe krachtiger de boodschap. De discussie over lhbtq+’ers in de huidige wereld wordt steeds heftiger en velen voelen zich niet meer veilig. Daarom is het zo belangrijk dat we onze aanwezigheid met deze grootste Progress Pride-vlag zichtbaar maken.”

Fernandes, geboren in Suriname, is zelf queer. “Het is geen wonder dat het streven naar inclusie en diversiteit voor mij belangrijk is. Ik wil graag dat deze waarden gedeeld worden door het personeel én de gasten van Waterkant.”

Het gebouw is al vaker gebruikt voor creatieve uitingen. In 2007 was er op het gebouw een tentoonstelling van allemaal blote billen te zien. Dat vormde de inspiratie voor Fernandes: “Nu niet met blote billen, maar met deze veelkleurige, belangrijke vlag. Het was meant to be dat vijftien jaar later mijn Waterkant gekroond wordt.”

Het thema van Pride Amsterdam, dat dit jaar van 30 juli tot en met 7 augustus georganiseerd wordt, is deze editie ‘My Gender, My Pride’. Het thema staat voor de emancipatie van mensen die niet in traditionele gendercategorieën vallen.