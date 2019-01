Waternet plaatst massaal tappertjes, tegen obesitas

Het idee achter de tappers is dan ook onder andere om overgewicht en obesitas bij kinderen tegen te gaan, legt woordvoerder van de gemeente Margreet Hoedjes uit. "De bedoeling is dat kinderen die buiten spelen of naar huis lopen zo verleid worden om water in plaats van frisdrank te drinken."



De goede oude happer heeft meermaals onder vuur gelegen om de inefficiëntie van het ontwerp: de happer spuwt acht maanden lang voortdurend een straaltje water. Alles wat niet gedronken wordt gaat zo het riool in.



Verdubbeling

Bij de tapper moet je een knop indrukken, waarna er gedoseerd water uit de kraan komt. De gemeente is niet van plan de happertjes weg te halen. Hoedjes: "We willen vooral meer watertappunten creëren. De oude happers willen we dus laten staan."



Deze verdubbeling van waterpunten is voor zover Hoedjes weet een eenmalige impuls; de hoeveelheid fonteintjes zal niet zo extreem blijven groeien. Amsterdammers hoeven dus niet bang te zijn dat zij straks struikelen over drinkfonteintjes.



Hoedjes: "Er wordt nog wel wat bijgeplaatst, maar niet zoveel als de afgelopen tijd. Ik weet ook niet of de wens moet zijn dat we straks op elke straathoek zo'n ding hebben staan."