Waterschapsbelasting gaat in Amsterdam ruim 10 procent omhoog

Een huishouden in een huurhuis met minimaal twee bewoners betaalt in 2023 circa 324 euro waterschapsbelasting, tegen 296 euro dit jaar. Een gezin met twee kinderen in een koophuis is zo'n 375 euro kwijt, tegen 349 euro in 2022. Een alleenstaande in een huurhuis betaalt in 2023 bijna 200 euro (nu net geen 181 euro), in een koophuis ruim 250 euro (nu 233 euro).