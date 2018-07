We Are Here-woordvoerder krijgt na 16 jaar verblijfsvergunning

Toen hij dinsdag zijn email opende en las dat hem een verblijfsvergunning zou zijn toegekend, geloofde hij het niet. Het kwam totaal onverwachts. "Ik dacht eerst dat ik voor de gek gehouden werd," zegt Jone.



Maar het was geen grap. 16 jaar nadat hij in 2002 vanwege de oorlog in Soedan naar Nederland kwam, is hij nu dan toch erkend als vluchteling. Na de jaren dolen door de stad, panden kraken, problemen met de politie, de pers te woord staan over de omstreden groep We Are Here, is voor hem nu een eind gekomen aan de onzekerheid.



Hoop

"Ik weet eigenlijk niet eens of ik blij of verdrietig moet zijn," zegt Jone. Hij zegt het moeilijk te vinden dat hij nu deze stap gaat zetten, terwijl de rest van de groep nog in onzekerheid verkeert. "Het is een emotioneel moment."



Al gunt groep het hem van harte, zegt Jone. Hij heeft het heugelijke nieuws direct met ze gedeeld. "Die zijn heel blij voor me. Dit laat ook aan de anderen zien dat er hoop is, al duurt het wel heel lang."



Nu hij zelf een verblijfsvergunning heeft, zal hij ook niet langer de woordvoering doen voor We Are Here. "We zullen de komende dagen op zoek gaan naar iemand anders binnen de groep die deze rol op zich wil nemen."



