Webwinkel voor verweesde museumcollecties start na faillissement toch door

Eye Collectiecentrum in Amsterdam-Noord beheerde tot nu toe de collectie van Museumdepotshop. Dat gaat in de toekomst veranderen.

Dat bevestigt oud-bestuurder Jeroen Harinck van Museumdepotshop. Harinck heeft de merknamen, het klantenbestand en de website voor 5000 euro overgenomen uit de failliete boedel van moederbedrijf Art & Facts.

Museumdepotshop verhandelde sinds 2019 voor tientallen musea, waaronder filmmuseum Eye, het Rijksmuseum van Oudheden, het Nederlands Fotomuseum, Beeld & Geluid en Singer Laren, overtollige stukken uit de collecties. Het Amsterdamse bedrijf kocht de objecten voor 1 euro, sloeg ze op in Amsterdam-Noord en verkocht ze via de website aan consumenten. Een deel van de opbrengst vloeide daarna alsnog naar het museum.

Maar de verkoop van gemiddeld 150 museumobjecten per maand wilde maar niet rendabel worden. Sinds de oprichting werd ruim 400.000 euro verlies gemaakt. Begin oktober werd de stekker uit het project getrokken.

Wel lonend

Harinck, in 2019 mede-oprichter van de webwinkel, start Museumdepotshop nu door. “We gaan met een aantal museumspecialisten op dezelfde voet verder. We verwachten midden december weer helemaal open te gaan, of uiterlijk begin volgend jaar.” De exacte datum hangt af van de snelheid waarmee het bedrijf groen licht krijgt van de bank.

Harinck denkt de webwinkel voor museumcollecties nu wel lonend te krijgen. “In de oude opzet werden alle voorwerpen eigendom van het bedrijf en werden ze opgeslagen in het Eye Collectiecentrum in Amsterdam-Noord. Vervolgens moest Museumdepotshop ze archiveren, fotograferen en op de site zetten. Dat kostte allemaal veel geld.” Het bedrijf had twaalf mensen in dienst, die allemaal zijn ontslagen.

In de nieuwe opzet blijft het aanbod eigendom van musea, die ook de opslag, catalogisering en het online aanbod verzorgen. “Daardoor zijn de kosten nu veel lager. Musea houden daardoor ook meer aan een verkoop over. In plaats van tussen de 30 en 40 procent van de koopprijs wordt dat nu 70 procent.”

De duizenden museumvoorwerpen die het failliete Museumdepotshop nog had liggen, gaan niet mee in de doorstart. De curator laat weten dat deze binnenkort geveild zullen worden door veilinghuis Troostwijk. De opbrengst komt ten goede aan de schuldeisers, de betrokken musea hebben het nakijken.

Prijzen worden onderling vastgesteld. Zeldzame werken waarvoor een prijs lastiger te bepalen is, zullen worden geveild via Venduehuis der Notarissen in Den Haag. “Als dat niet lukt worden ze alsnog via de site aangeboden.” De museumwinkel zorgt ook niet langer voor het transport van verkocht aanbod. “Kopers kunnen dat zelf regelen, of de objecten ophalen bij het museum.”

Collectioneurs

Het verwante Collectioneurs.nl, waar particulieren kunstvoorwerpen kunnen verkopen, is al doorgestart. De webwinkel viel dit najaar om bij het faillissement van Museumdepotshop, maar is nu via Harinck in handen gekomen van kunsthandel Art Dumay uit Brabant.

Harinck: “Collectioneurs.nl erbij doen zou te veel zijn. Art Dumay heeft al een eigen kunstopslag en mensen die gewend zijn om zulk aanbod te verwerken.”