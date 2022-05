Weduwe van gepeste brandweerman krijgt schadevergoeding

Nieuws Drie jaar cel voor man die 50.000 xtc-pil­len vervoerde

Een 41-jarige taxichauffeur uit België is veroordeeld tot drie jaar cel, waarvan één voorwaardelijk, voor onder andere het vervoeren van 50.000 xtc-pillen. De pillen werden in de auto van de man gevonden toen hij in januari in Amsterdam reed.

13 mei