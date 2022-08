Wéér explosie in de Diamantbuurt: ‘Mijn bed trilde ervan’

ExclusiefWéér was het raak in de Diamantbuurt: bewoners schrokken vrijdagochtend wakker van een harde knal. Het bleek een explosie in een portiek, waarbij meerdere deuren werden vernield. ‘Mijn bed trilde ervan.’

“Dat was lekker wakker worden zo,” zegt Maarten van Wijk (25) sarcastisch. Hij woont pal tegenover het portiek in de Lutmastraat waar vrijdagochtend een deur werd opgeblazen. De explosie maakte een ruw einde aan zijn nachtrust. “Mijn vriendin is nog gaan kijken, maar er was weinig te zien. Ik ben benieuwd wat er is gebeurd.”

Dat is de politie ook. Het enige dat tot nu toe duidelijk is, is dat de buurt rond 5.30 ruw werd opgeschrikt door een luide ontploffing in een portiek. Daarbij is de voordeur van een woning compleet vernield. Welk pand precies het doelwit was is onduidelijk: ook twee horecazaken aan weerszijden ondervonden schade. Omstanders hebben één persoon zien wegrennen.

Zelfs straten verderop schrokken mensen wakker van een ‘fucking harde knal’. Zo ook Noor Zwolsman (30), die twee straten verderop woont. “Mijn bed trilde ervan. Ik dacht dat ik droomde. Er was ook nog een verwarde man aan het schreeuwen op straat, ik kon het niet plaatsen. Ik was echt even van slag.”

Zoveelste keer

Met de explosie was het voor de zoveelste keer raak in de Diamantbuurt. Of de verschillende incidenten samenhangen is niet te zeggen, maar even verderop zit het Smaragdplein. Rond die plek maken hangjongeren geregeld de buurt onveilig: scooters, bakfietsen en vuilcontainers worden er in de fik gestoken. Het gaat om jongens van nog geen twintig, maar ze hebben de buurt in hun greep. Wie hen aanspreekt loopt het risico een baksteen door de ruit te krijgen.

De explosie van vrijdagochtend is iets verder verwijderd van het stukje Diamantbuurt waar de meest recente overlast vandaan kwam. Bewoners van de Lutmastraat horen wel van die incidenten, maar maakten ze tot nu toe niet zelf direct mee. “Als ik de krant niet zou lezen,” zegt de 37-jarige Timo Bruinsma, “zou ik denken dat hier niets aan de hand was.”

Bruinsma woont al vijftien jaar in de Lutmastraat, tegenover het portiek dat er vannacht aan moest geloven, en zegt zelden iets te hebben meegemaakt. “Ja, met Oud en Nieuw hadden we een keer een vuurwerkbom in onze portiek, maar waar gebeurt dat niet?”

Molotovcocktail

Toch is ook zijn straat niet vrij van onrust gebleven. Op de hoek van de Lutmastraat en de Van Woustraat, praktisch tegenover de explosie van vrijdagochtend, werd vijf jaar geleden nog een molotovcocktail naar binnen gegooid bij een koffiezaak. Die tent was al jaren een verzamelplaats voor criminelen uit de buurt.

Inmiddels is daar de Roti Corner neergestreken. De explosie zit de eigenaresse niet lekker, vooral omdat ook twee horecazaken zijn geraakt. “Het maakt me bang. Straks gebeurt het ook bij onze winkel.”

In hetzelfde stukje Van Woustraat is vaker sprake van geweld en vandalisme. Verderop zit Snackbar Florida, ook een verzamelplaats voor jonge criminelen uit de buurt. Daar werden twee zomers de ramen ingegooid. Enkele weken daarvoor sneuvelden de ruiten van zowel Indiaas restaurant Tulsi, tegenover Florida, als die van Indiaas restaurant Pind Punjabi, iets verderop in de Van Woustraat.

Een waslijst van incidenten dus, toch schrikt de buurt er telkens weer opnieuw van. Op de 56-jarige Henk na, die twee straten verder op vrijdagochtend al vroeg uit de veren was. “Ik was bezig in mijn tuin, een paar takkies aan het weghalen. Tuurlijk, het was een keiharde knal. Maar ik dacht ook: tja, het is weer zover.”

