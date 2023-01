Weer geparkeerde auto beschoten aan Wembleylaan in Amsterdam-Oost

Amsterdam Wereldstad Op het terras en in de wc: hoe komt Amsterdam van de rat af?

Amsterdam wordt geteisterd door ratten. Wie goed kijkt kan ze overal zien: bij het water, op terrassen én als je pech hebt in je voorraadkast. Geliefd zijn ze niet, maar is de angst wel terecht? En zijn er in Amsterdam inderdaad meer ratten dan ooit? ‘Als je erop gaat letten is het gewoon een leuk beest.’

13 december