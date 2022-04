Weer rommelt het bij Heineken, nu in het hoofdkantoor

NieuwsEr dreigen opnieuw acties bij bierbrouwer Heineken. De brouwer wil een gat in de beloning van medewerkers van de hoofdkantoren in Amsterdam en Schiphol niet repareren, zeggen de vakbonden. ‘Heineken wil niet eens een begin maken met een inhaalslag.’

Volledig scherm Eerder dit jaar leidden cao-conflicten bij onder meer de distributietak en in de brouwerijen tot acties. © ANP / ANP XTRA

Vrijdagmiddag overhandigen de bonden driehonderd handtekeningen van vakbondsleden aan Heinekentopman Dolf van den Brink, bij het hoofdkantoor aan het Tweede Weteringplantsoen

“Zij hebben de afgelopen twee jaar pijn geleden,” zegt bondsbestuurder Niels Suijker van FNV Voeding, “maar nu het weer wat beter gaat, komen ze niet in aanmerking voor inhaalslag.”

Eerder dit jaar leidden cao-conflicten bij de distributietak, frisdochter Vrumona en in de brouwerijen van Heineken Nederland tot acties. De vakbonden vonden het loonbod van de brouwer niet ver genoeg gaan, waarna medewerkers het werk een dag neerlegden. Uiteindelijk werden voor die activiteiten alsnog collectieve arbeidsvoorwaarden gesloten.

Over de cao voor Heineken Groep, de internationale hoofdkantoren in Amsterdam en Schiphol en de Nederlandse tak in Leiden, is sindsdien doorgepraat. Tevergeefs, aldus de bonden. “Ze hebben drie keer een eindbod neergelegd,” zegt Suijker. “Dat hebben we steeds afgewezen.”

“Nu wil Heineken zijn laatste bod eenzijdig doorvoeren en in feite helemaal geen cao meer voor de hoofdkantoren sluiten.” Dat bod komt overeen met de cao’s die onlangs bij de brouwerijen en distributie is afgesloten: per saldo 4,5 procent loonstijging.

Inhaalslag

Volgens de bonden loopt hoofdkantoorpersoneel daardoor 6 procent in loon achter op collega’s bij Heineken Nederland die vergelijkbaar werk doen. “De vorige cao voor de groep is in coronatijd gesloten. Toen was er geen geld voor een verhoging die eerder wel was afgesproken in de andere cao’s,” zegt vakbondsman Suijker.

“Heineken wilde dat verschil aanvankelijk gelijktrekken door te bezuinigen bij de brouwerijen en distributie. Daar zijn we gaan staken en is dat van tafel gegaan.”

De bonden eisen nu dat de afwijking bij de hoofdkantoren in de nieuwe cao alsnog wordt goedgemaakt. “Dat gat hoeft van ons niet in één keer gedicht, maar Heineken wil niet eens een begin maken met een inhaalslag.”

Salarissen hoger dan elders

De bierbrouwer vindt dat, nu de coronacrisis nog naijlt, onverantwoord. “De afgelopen twee jaar zijn we ongekend uitgedaagd in de manier waarop we leven en werken,” reageert een woordvoerder van Heineken Groep.

“Ondanks alle inspanningen om een constructieve dialoog tot stand te brengen, is ons cao-voorstel in maart uiteindelijk niet door de bonden geaccepteerd. Toch blijven we ons inzetten voor een voortdurende dialoog met onze medewerkers en de vakbonden.”

Volgens het bedrijf blijkt uit een onafhankelijke benchmark met andere bedrijven in de Nederlandse voeding- en drankindustrie dat Heineken gemiddeld 10 procent hogere salarissen aan haar werknemers betaalt. “In 2022 is de gemiddelde totale salarisstijging voor collega’s bij Heineken Groep 5,2 procent,” aldus de woordvoerder.

In de internationale hoofdkantoren van Heineken in Amsterdam-Centrum en op Schiphol werken circa 1700 mensen, op het Nederlands hoofdkantoor in Leiden 400.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.