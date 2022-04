Weer staking bij Gall & Gall: meer dan twintig slijterijen dicht vandaag in Amsterdam

Nieuws Gall & Gall-werknemers staken opnieuw, acties in meer winkels en distribu­tie­cen­tra

Opnieuw zullen veel Gall & Gall winkels in Amsterdam vrijdag hun deuren later openen of vroeger sluiten vanwege personeelsacties. Het is de tweede staking in een week tijd. Vakbond FNV en het winkelpersoneel eisen onder meer een loonsverhoging.

25 maart