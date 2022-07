Weesp bezorgd over behoud eigen karakter: ‘Hier groeten de mensen elkaar op straat’

Volledig scherm Straatbeeld in Weesp. © EVERT ELZINGA/ANP

Het is misschien wel de belangrijkste opgave van het bestuur in Weesp in de komende jaren: hoe behouden we onze identiteit in tijden van onstuimige groei? Het aantal inwoners neemt in de komende tien jaar toe van 21.000 naar 30.000, en onder de nieuwkomers zullen veel grote gezinnen uit Amsterdam zijn. “De bouw van woningen in Weespersluis is nu ongeveer op een derde van het totaal,” vertelt dagelijks bestuurder Jan van der Does. “Dat heeft ons al 3000 nieuwe bewoners opgeleverd, en er gaat nog veel meer komen.”

In het vandaag gepresenteerde programma-akkoord staat het bestuur van het stadsgebied Weesp uitgebreid stil bij de gevolgen van de groei. Die vraagt om een aantal fysieke maatregelen, zoals een tunnel voor fietsers en voetgangers van en naar Weespersluis, maar ook om sociaal-maatschappelijke acties. Van der Does: “Wij vinden het belangrijk dat de nieuwkomers onderdeel worden van de Weespersamenleving. Dat betekent bij voorbeeld dat er genoeg plek moet zijn bij de sportverenigingen en geen wachtlijsten van jaren.”

Verenigingsleven en vrijwilligerswerk

Neerstrijken in Weesp betekent méédoen, zegt de bestuurder. “De kracht van Weesp, en dat geldt trouwens zeker ook voor Driemond, zit voor een belangrijk deel in het vrijwilligerswerk en het verenigingsleven. In Amsterdam hebben sportclubs vaak de beschikking over betaalde krachten. Hier staat het vrijwilligerswerk voorop. Ik herinner me van mijn roeivereniging dat daar een paar jaar terug een discussie was over het afkopen van de bardienst en het onderhoud. Dat ging niet door: alle leden moesten fysiek meedoen. Dat tekent de sfeer in Weesp.”

Van de Amsterdammers - want dat zijn de meeste nieuwkomers - wordt verwacht dat zij zich op hun beurt aanpassen aan de mores van Weesp. Dat zijn kleine maar belangrijke codes, vertelt Van der Does. “Hier groeten de mensen elkaar op straat. In het verkeer op straat corrigeren we elkaar ook als dat nodig is. Wij zijn, anders dan in de grote stad, gewend te stoppen voor het zebrapad. Dat moet vooral zo blijven. Als bestuurder van GroenLinks ben ik een voorstander van bakfietsen, maar ook zij moeten zich aan de verkeersregels houden.”

Amsterdamse wijk

In Weesp staat Weespersluis inmiddels bekend als een Amsterdamse wijk. Wat het bestuur betreft, komt er meer uitwisseling dan nu het geval is. Van der Does: “De bewoners van Weespersluis komen in de binnenstad, maar het is voornamelijk eenrichtingsverkeer. Het zou goed zijn als de Weespers ook vaker in Weespersluis komen. Er komt een mooi park en we denken na over andere voorzieningen die daarbij kunnen helpen. Het voordeel van Weespersluis is dat er nog veel ruimte is, ruimte die in de rest van onze stad ontbreekt.”

Het programma-akkoord is in grote eensgezindheid tot stand gekomen. De elf leden van de stadscommissie werkten als een team samen, ondanks de verschillende politieke kleuren. “Zo hebben we dat ook voor de fusie afgesproken,” zegt Van der Does. “We staan voor het belang van Weesp en de Weespers. Als je een duidelijk signaal wilt afgeven, moet je je niet verliezen in partijpolitieke bespiegelingen. Voor het programma-akkoord hebben we ook vier avonden met bewoners georganiseerd. Veel van wat we daar hebben gehoord, heeft een plek gekregen in het uiteindelijke akkoord.”

Over de inzet van de Amsterdamse bestuurders en ambtenaren is Van der Does tevreden: “De bestuurskracht van Amsterdam is groot. Het achterstallig onderhoud aan kades en bruggen is meteen aangepakt en ik zie meer handhavers in de stad dan ik ooit heb gezien.” Ook de lijnen met de burgemeester en wethouders zijn kort, zoals beloofd. “Als er iets speelt, zijn de wethouders meteen beschikbaar. Iedereen doet duidelijk zijn best om te laten zien dat we er echt bij horen. Eind juni was er een explosie bij een flat. Dezelfde dag was Femke Halsema hier om met de bewoners te praten. Dat wordt gezien en gewaardeerd.”

